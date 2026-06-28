В Краснодаре выпускница гимназии набрала 300 баллов на ЕГЭ

В Краснодаре выпускница гимназии № 25 набрала 300 баллов по трем предметам ЕГЭ. Об этом сообщил в соцсетях мэр Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации городских властей, Ольга Слюсаренко получила максимальный результат по русскому языку, химии и биологии. Она стала первой в городе 300-балльницей в этом году.

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что 80 и более баллов по биологии набрали 252 выпускника, по географии — 14, по информатике — 365. При этом восемь человек получили максимальные 100 баллов по информатике.

Кроме того, двое выпускников набрали 200 баллов по двум предметам. В их числе Арман Ичмелян из гимназии № 25 и Полина Кумпан из лицея № 4.

Всего в Краснодаре 26 выпускников написали ЕГЭ по физике на 100 баллов. Глава города отметил, что 267 одиннадцатиклассников получили больше 80 баллов по физике. Также пять городских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию, еще 385 краснодарцев получили более 80 баллов.

Анна Гречко