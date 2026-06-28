«Контролирующие органы получают инструмент тотальной прозрачности»

Президент России Владимир Путин поддержал переход транспортной отрасли на обязательное использование государственных информационных систем электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил Минтранс по итогам совещания главы государства с членами правительства. Краснодарский автоюрист Григорий Колпаков считает, что обязательный переход на ГИС ЭПД завершит цифровизацию перевозочных документов, но повысит зависимость бизнеса от бесперебойной работы электронных сервисов. На Кубани, где значительную долю грузоперевозок обеспечивает АПК, это может стать дополнительным фактором риска в период уборочной кампании.

Григорий Колпаков

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«Переход на новую систему — это полная цифровизация “документов первички”. Вместо бумажных транспортных накладных, заказов-заявок и путевых листов, компании обязаны оформлять юридически значимые электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью (КЭП).

В целом можно сказать, что нас ожидает завершение эры “бумажных папок”. Бизнес-процессы меняются: подписание документов происходит в реальном времени, данные мгновенно улетают в ГИС ЭПД, где их видят налоговая и ГИБДД. Практика "постфактум" (когда документы досылались курьером через неделю) уходит в прошлое.

Но нельзя не упомянуть и юридические коллизии, которые могут возникнуть после 1 сентября. Основные риски связаны с техническими сбоями и отсутствием стабильного интернет-соединения. В таких условиях возрастает вероятность оспаривания сделки или сложности с подтверждением факта доставки груза, что фактически переносит часть ответственности на добросовестность грузополучателя. Ошибки при оформлении документов могут также привести к проблемам с налоговыми вычетами — налоговые органы попросту не увидят соответствующие данные по конкретной организации.

Сбои в работе систем ЭДО или отсутствие связи способны сделать невозможным подписание электронных документов, что влечет за собой простой транспорта. Дополнительные риски возникают при дорожных проверках: если QR-код не считывается или ГИС ЭПД не отображает документ, перевозчик может быть привлечен к ответственности за отсутствие сопроводительных документов.

Вместе с тем, я считаю, что нормативная база уже сформирована и многие компании сейчас по ней работают. И это — вполне удобный и быстрый документооборот.

Контролирующие органы, в свою очередь, получают инструмент тотальной прозрачности. Например, инспектор на дороге видит не просто “бумажку”, а юридически зафиксированный факт перевозки. Это исключает манипуляции с весом, маршрутом или подделку документов.

Кроме того, имеет важное значение и системный надзор: с помощью ГИС ЭПД налоговая служба сможет в автоматическом режиме выявлять серые схемы, анализируя цепочки поставок и сопоставляя данные о движении груза с налоговой отчетностью всех участников перевозки.

Для Кубани реформа ГИС ЭПД одновременно ускорит работу портов и снизит простои зерновозов за счет более прозрачной и быстрой логистики, однако зависимость от стабильного интернета и цифровой инфраструктуры в аграрных районах края создает риск сбоев».