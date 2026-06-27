Залить бы баки

В Краснодарском крае, по информации ТЭК и ЖКХ, дефицита топлива нет. Как заявили в оперштабе, решения об ограничении продаж бензина и дизеля на уровне региона не принимались. Возможные ограничения вводят сами АЗС обычно в связи с ремонтными работами или логистикой поставок. Однако спрос на топливо в последние дни носит ажиотажный характер, что может приводить к созданию искусственного дефицита, очередям на автозаправочных станциях и возможностям для спекуляций и перепродаж, отметили в оперштабе. Корреспондент «Ъ-Кубань» поколесил по Краснодару в поисках горючего на заправках и поговорил с горожанами. Подробности — в репортаже издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередь на АЗС на улице Мачуги

Фото: Сергей Емельянов Очередь на АЗС на улице Мачуги

Фото: Сергей Емельянов

На первый взгляд, Краснодар живет вполне обычной жизнью столицы региона. Выезд из спального района в центр даже в выходной день превращается в квест. Автомобили все также создают заторы. На парковках у гипермаркетов и торговых центров по-прежнему яблоку негде упасть — территория перед входом заставлена личным транспортом.

Но если присмотреться, то часть заторов на дорогах — это автомобильные очереди к АЗС. Такая картина наблюдалась, например, на улице Мачуги в районе микрорайона Гидростроителей. Вереница из машин растянулась к заправке «Газпром» едва ли не от расположенного поблизости гипермаркета.

При этом на соседней автозаправке бензина не было, о чем красноречиво свидетельствовало объявление на окошке кассы. На АЗС находилась всего пара автомобилей — да и те заправлялись газом.

Не было топлива и на заправке «Лукойл», расположенной на углу улиц Автолюбителей и Трудовой славы на Гидрострое.

— У вас вообще никакого бензина нет? — спрашиваю стоящую на улице кассиршу. Та отрицательно качает головой.

— А когда подвезут?

— Мне нечем вас обнадежить, сами ждем, — устало разводит руками кассирша.

Ситуация на городских заправках складывается по-разному. Как показывают наблюдения, там, где топлива нет, станции чаще всего просто закрыты. А где оно есть — скапливаются автомобильные очереди. Одна из таких очередей была замечена, например, на заправке на углу улиц Ялтинская и Уральская, что перед Северным мостом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Очередь на заправку на Ейском шоссе Фото: Елена Беспальченко АЗС на улице Дзержинского, напротив Баскет холла Фото: Елена Беспальченко Такая картина — уже привычная на некоторых АЗС Фото: Елена Беспальченко Пока дожидаешься своей очереди, бензин может закончиться, сетуют водители Фото: Сергей Емельянов Следующая фотография 1 / 4 Очередь на заправку на Ейском шоссе Фото: Елена Беспальченко АЗС на улице Дзержинского, напротив Баскет холла Фото: Елена Беспальченко Такая картина — уже привычная на некоторых АЗС Фото: Елена Беспальченко Пока дожидаешься своей очереди, бензин может закончиться, сетуют водители Фото: Сергей Емельянов

Как рассказала корреспонденту «Ъ-Кубань» автовладелица Елена, главная проблема — с 95-м топливом. Как правило, 92-й и 100-й бензин на заправках есть. По ее словам, с дизельным топливом проблем нет вообще. Главное, чтобы заправка работала.

— По моим наблюдениям, заправки, которые не работают — это франшизы, также на этих заправках стоимость топлива намного выше. Заправка «Атан» на кольце поселка Северного (Краснодар) отпускала 95-й бензин по 95 руб. за литр, при этом напротив заправка «Газпромнефть» — за 70,90 руб., — рассказывает Елена.

По ее словам, на некоторых заправках в бак отпускают не более 30 литров, в канистры заправлять бензин запрещено, однако некоторые продолжают заполнять.

— По твоим наблюдениям, в какое время дня очереди больше? — уточняю у Елены.

— Мне кажется, вечером после работы, где-то с 19 до 23 часов, и из-за этого пробки. Три дня назад я простояла в очереди целый час. Это было приблизительно с 23:30 до 00:30. Сегодня на заправке есть очередь, и есть бензин. Завтра заправка будет закрыта, а через сутки снова откроют. Бензовозы не успевают привозить топливо или специально делают ажиотаж, — говорит моя собеседница.

Как считает автовладелец Дмитрий, проживающий в одном из спальных районов Краснодара, искусственного ажиотажа в городе нет. Есть потребность просто заправить свой автомобиль, а это в последние дни получается не всегда.

— Иногда бывает и так, что пока дожидаешься своей очереди, бензин на заправке просто заканчивается, — сетует Дмитрий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На мелких заправках бывает и так

Фото: Сергей Емельянов На мелких заправках бывает и так

Фото: Сергей Емельянов

Между тем, как стало известно 27 июня, в Новороссийске на всех работающих автозаправочных станциях ввели ограничения на отпуск топлива. По сообщению мэрии, бензин и дизельное топливо продают только в топливные баки автомобилей с лимитом от 20 до 100 литров на одну машину. О введении временных ограничений на продажу топлива в своем Telegram-канале уведомила администрация Сочи. Лимит — от 20 до 50 литров бензина и от 60 до 250 литров дизеля на одну машину. Данная мера, по сообщению мэрии, связана с ростом туристического потока и увеличением спроса на горючее.

Ранее о введении временных ограничений на объем отпуска топлива для легковых автомобилей сообщили в администрации Адыгеи.

Сергей Емельянов