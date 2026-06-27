В Ярославле началась Театральная неделя

Театральная неделя в Ярославской области стартовала 27 июня, сообщили в правительстве области. Торжественное открытие мероприятия прошло на Советской площади. Губернатор Михаил Евраев пригласил жителей и гостей региона принять участие в насыщенной культурной программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Для нашего региона это особое событие. Ярославская область — родина первого русского профессионального театра, и для нас важно, чтобы театральное искусство было доступно каждому, а культурная жизнь становилась еще ярче и интереснее»,— написал в своих соцсетях Михаил Евраев.

В рамках фестиваля запланированы выступления Юрия Башмета с оркестром «Новая Россия» 28 июня, рок-оперы «Юнона и Авось» капеллы «Ярославия» 29 июня и концерт Надежды Бабкиной 1 июля. Все эти события пройдут на Советской площади при участии солистов и оркестров региона.

В программе также значатся творческий вечер Никиты Михалкова в КЗЦ «Миллениум» 3 июля и спектакль-концерт его мастерской того же числа. Ключевым событием недели станет театральное шествие 4 июля в 14:00, которое пройдет от набережной до Советской площади. Колонна участников будет одной из самых массовых за время проведения фестиваля.

Ежедневно по центральным улицам города будут перемещаться артисты для информирования о событиях недели. На Даманском острове пройдут мастер-классы, игровые программы и спектакли самодеятельных коллективов.

Антон Голицын