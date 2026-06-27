Поезда «Таврия» 28 июня будут отправляться и прибывать только на станцию Керчь-Южная

Все поезда «Таврия», следующие в Крым и обратно, 28 июня будут начинать и завершать маршруты на станции Керчь-Южная Новый парк. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

В компании также уточнили, что действующий порядок перевозки пассажиров с пересадкой «поезд — автобус» и «автобус — поезд» в Керчи продлен до 7 июля 2026 года.

Для пассажиров ежедневно публикуется актуальное расписание поездов, прибывающих и отправляющихся со станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусных рейсов. При этом график движения автобусов остается прежним, тогда как количество поездов и их маршруты могут меняться в зависимости от даты. Рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание перед поездкой.

Анна Гречко