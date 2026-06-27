Школьница из Новороссийска победила на творческих играх стран БРИКС

Ученица 10-го класса школы № 11 Новороссийска Алиса Жукова стала победительницей первых Международных творческих игр стран БРИКС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам мэра, школьница заняла первое место в номинации «Пушкин – АРТек». Кроме того, Алиса стала лауреатом именной премии поэта и драматурга Михаила Слуцкого, а также вошла в число соавторов учебного пособия «Диалог с Пушкиным по-русски», предназначенного для русских школ за рубежом.

Высокую оценку жюри получило стихотворение Алисы Жуковой, посвященное пребыванию Александра Пушкина в Крыму. Предполагается, что произведение войдет в пособие, которое будут использовать в русских школах более чем в 100 странах мира.

Церемония награждения победителей прошла в Культурном центре МИД России в Москве. В рамках мероприятия школьница встретилась с потомком Александра Пушкина в шестом поколении бароном Сержем Александровичем Гревеницем. Девушке вручили благодарность Государственной Думы РФ.

Андрей Кравченко поздравил Алису Жукову, ее родителей и наставников с победой.

Анна Гречко