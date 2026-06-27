В Сочи ввели ограничения на продажу топлива на фоне повышенного спроса

Администрация города в своем Telegram-канале сообщила, что из 58 автозаправочных станций в режиме находятся 45. Бензин АИ92 и АИ95 есть на 45 АЗС, дизельное топливо — на 44 заправках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В разгар туристического сезона восемь заправок сетей «Газпромнефть» и «НТК» приостановили отпуск топлива. Это связано с логистикой поставок: сначала нефтепродукты направляют на станции «Газпрома», затем — партнерам.

Адреса временно неработающих АЗС:

• ул. Урожайная (ближайшая альтернатива — «Лукойл» там же);

• Батумское шоссе (запасной вариант — «Лукойл» там же);

• ул. Декабристов (ближайшая «Роснефть» — на Магнитогорской);

• ул. Калараша (можно заправиться у «Роснефти» на ул. Победы);

• мкр. Нижняя Хобза («Роснефть» на Магнитогорской);

• ул. Виноградная (рядом — «Роснефть»);

• Сухумское шоссе (альтернатива — «Роснефть» на Володарского);

• ул. Кирпичная (заправка «Лукойл» на ул. Ленина).

Еще пять АЗС сетей «Роснефть» и «Лукойл» закрыты на плановый ремонт и ребрендинг:

• п. Якорная Щель (рядом — «Роснефть» на Магнитогорской);

• п. Беранда (запас — «Газпром» на Главной);

• ул. Виноградная («Лукойл» поблизости);

• Батумское шоссе («Лукойл» на этой же улице);

• ул. Авиационная (заправиться можно у «Роснефти»).

Из-за роста туристического потока и повышенного спроса на горючее на курорте введены временные ограничения на объем топлива, отпускаемого одному покупателю. Так, на автозаправочных станциях «Роснефти» автомобилисты могут приобрести не более 50 литров бензина и до 250 литров дизельного топлива. На АЗС «Лукойла» лимит составляет 20 литров бензина и 60 литров дизеля, а на станциях «Газпромнефти» и «Газпрома» — до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. Кроме того, действует ограничение на отпуск топлива в канистры и другую тару.

В администрации Сочи подчеркнули, что дефицита топлива в городе нет, а необходимые запасы сформированы в полном объеме. Власти заверили, что ситуация находится под постоянным контролем, и призвали жителей и гостей курорта не создавать искусственный ажиотаж, приобретая топливо сверх повседневной потребности. Обо всех изменениях обещают сообщать дополнительно.

Ранее РБК Краснодар сообщал, что по состоянию на 24 июня все автозаправочные станции Сочи функционировали в штатном режиме. Временное закрытие отдельных АЗС было связано с проведением плановых ремонтных работ.

В начале июня Министерство энергетики России создало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса для координации поставок топлива в южные регионы страны. Основная задача штаба — обеспечить бесперебойную работу ТЭК. В министерстве отмечали, что перебои с поставками в отдельных субъектах юга России во многом обусловлены атаками на объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

Анна Гречко