Аномальная жара накроет Крым с температурой до +34 градусов

Волна аномальной жары, которая движется по Европе, достигнет Крыма и принесет температуры до +34 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По данным синоптиков, наиболее интенсивный очаг жары смещается из Центральной Европы в сторону юго-востока и затрагивает Балканы и Крым. В регионе ожидаются чрезвычайная пожарная опасность, грозы и местами штормовые предупреждения.

Температура воздуха 27 июня составит +25...30 градусов, 28 июня — +27...32, а 29...30 июня — до +34 градусов. Показатели превышают климатическую норму на 2–5 градусов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский ЦГМС предупредил о ливнях с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с на Кубани 27–28 июня. В Сочи также действует штормовое предупреждение. 27 июня на участке Магри—Веселое и в Сириусе ожидаются смерчи над морем.

Анна Гречко