«Устойчиво низкая инфляция создает условия для инвестиций»

В Краснодарском крае инвестиции в основной капитал за первый квартал 2026 года снизилась на 5,8% в сопоставимых ценах по сравнению с таким же периодом прошлого года. Такие данные в своем отчете привел Росстат. Однако, как считает советник экономический Южного ГУ Банка России Карэн Туманянц, на основе этих данных нельзя говорить об ухудшении экономической ситуации в регионе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карэн Туманянц

Фото: предоставлено автором Карэн Туманянц

Фото: предоставлено автором

«Во-первых, в январе-марте этого года было на 3 рабочих дня меньше, чем в прошлом. И это весомый фактор для экономики, хотя с первого взгляда он может показаться неочевидным. Кроме того, средняя температура на Кубани за квартал была на 1 градус ниже, чем годом ранее. А если посмотреть в разрезе месяцев, то в январе — на целых 6 градусов, в марте — на 3 градуса, было большее количество осадков. Если учесть, что инвестиции — это не только приобретение машин и оборудования, но и строительство зданий и сооружений, то погодный фактор является вполне значимым.

Во-вторых, в абсолютном размере инвестиции в 1 квартале этого года превысили 169 млрд руб. — совсем немалая величин для нашего края. Эта сумма лишь немного уступает максимальной отметке того же периода 2024 года и более чем на 30% превышает средний размер инвестиций первого квартала за последние пять лет.

Картина принципиально не поменяется, если эти номинальные показатели пересчитать в неизменных ценах: вложения в основной капитал первого квартала 2026 года соответствуют уровню повышенной активности последних лет.

В-третьих, объем производства продукции инвестиционного назначения (машин, станков и оборудования) ни в нашем регионе, ни в целом по стране в первые три месяца этого года относительно аналогичного периода прошлого года не снизился. Чтобы приспособиться к новым экономическим реалиям после 2022 года, действительно потребовались масштабные вложения в модернизацию производственных мощностей. Сейчас период адаптации завершается, что мы и наблюдаем, в том числе, в статистике инвестиций.

Поэтому делать очевидный, но только на первый взгляд, вывод о падении инвестиционной активности в Краснодарском крае явно неверно. Тем более ошибочно говорить о негативном влиянии жесткой денежно-кредитной политики Банка России на инвестиции. В результате усилий Банка России инфляция существенно снизилась. Например, в мае на Кубани она составила 4,8%, тогда как год назад превышала 10%.

Стабильно низкая инфляция позволяет предпринимателям увереннее строить планы на будущее, а без этого вкладывать средства в производство никто не будет.

Кроме того, когда мы говорим про низкую инфляцию, то имеем в виду, в том числе, сдержанные темпы роста цен на инвестиционные товары и услуги. По данным Росстата, к апрелю индекс цен на продукцию инвестиционного назначения вырос с начала года на 1,4%, что в два раза ниже среднего значения в аналогичный период за предыдущие пять лет. То есть устойчиво низкая инфляция создает условия для инвестиций, в том числе благодаря умеренному росту цен на инвестиционные товары.

Предсказуемая инфляция важна и для кредиторов. При высоких инфляционных рисках предоставлять деньги надолго для финансирования инвестиционных проектов желающих не будет. В последнее время больше половины всех банковских кредитов предприятиям выдается на достаточно длительный срок — более чем на год. Это говорит об уверенности банков в способности регулятора обеспечить стабильно низкую динамику цен. Банк России ожидает возвращения инфляции к 4% в следующем году. Это позволит продолжить снижение ключевой ставки и поддержать положительные темпы роста инвестиций в дальнейшем».