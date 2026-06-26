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Суд Краснодара защитил права пенсионерки, ставшей жертвой мошенников

Краснодарский краевой суд признал недействительным кредитный договор жительницы Кубани Натальи Матющенко с Россельхозбанком на 226 тыс. руб., заключенный в результате контакта с мошенниками. Об этом сообщает «Ъ». Решение в защиту интересов пенсионерки, пострадавшей от действий мошенников, вступило в законную силу.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд пришел к выводу, что при выдаче денежных средств по кредитному договору банк не принял надлежащих мер предосторожности. Пенсионерка, в свою очередь, не могла адекватно оценить сложившуюся ситуацию. Решение по заявлению прокуратуры Павловского района к АО «Россельхозбанк» о признании недействительным кредитного соглашения суд оставил без изменения. Соответствующее апелляционное определение опубликовано в картотеке суда.

Согласно материалам дела, пенсионерке несколько раз позвонили незнакомые граждане и представились сотрудниками службы безопасности «Россельхозбанка». Они заявили, что на имя гражданки некие посторонние лица пытаются оформить кредит. В целях сбережения средств пенсионерку убедили перевести деньги на резервный счет. Накопления оказались похищены.

В ходе расследования дела банк возражал против аннулирования сделки, пишет «Ъ». Представители Россельхозбанка указывали, что пенсионерка якобы не была лишена возможности самостоятельно защищать свои интересы.

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