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Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 68 беспилотников

В период с 14:00 до 20:00 над российскими регионами сбили 68 украинских БПЛА, сообщили в министерстве обороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дежурные силы ПВО сбивали беспилотники над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над Московским регионом. Уничтожение дронов осуществлялось над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской областями и другими регионами России.

В ночь с 25 на 26 июня над территорией РФ перехватили и уничтожили 660 украинских БПЛА.

Кристина Мельникова

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