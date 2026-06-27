В Краснодаре отремонтировали центральную улицу Новознаменского района

В Краснодаре по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» завершили комплексный ремонт улицы Богатырской в Новознаменском жилом районе. Работы выполнены на участке протяжённостью более 1,8 км, сообщили в пресс-службе мэрии.

Качество выполненных работ проверил глава города Евгений Наумов. «Улица Богатырская — центральная артерия Новознаменского жилого района. Работы здесь выполнены комплексно: обновлена не только проезжая часть, но и пешеходная. Благодарю дорожников за оперативную работу и внимание к просьбам горожан»,— заявил мэр.

В выезде также участвовали заместитель главы Краснодара Владимир Архипов, заместитель главы администрации Карасунского округа Николай Надин и представитель подрядчика.

В ходе ремонта заасфальтировали проезжие части и парковки, тротуары выложили плиткой, а там, где их прежде не было, достроили. На улице установили шесть новых остановочных павильонов, заменили дорожные знаки и нанесли разметку.

Всего в рамках краевой программы в текущем году уже завершен ремонт на десяти улицах города. Работы продолжаются на улицах Тенистой, Атарбекова, Комарова, в переулке Майорском и на улице Краснодарской в посёлке Лазурном.

Анна Гречко