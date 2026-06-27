Ливни, грозы и смерчи ожидают Краснодарский край 27–28 июня

Краснодарский ЦГМС предупредил о ливнях с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с на Кубани 27–28 июня. Штормовое предупреждение в регионе действует до 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Ночная температура по краю составит +15–20 градусов, дневная — +23–28. В горах ночью ожидается +5–10 градусов, а днем — +10–15. На Черноморском побережье ночью прогнозируют +16–21, а днем воздух прогреется до +29.

В Краснодаре в субботу, 27 июня, прогнозируется дождь с грозой, в воскресенье, 28 июня, — переменная облачность без осадков. Днем в выходные ветер усилится до 12–14 м/с. Ночью температура опустится до 15–17 °C, днем 27 июня составит 25–27 °C, а 28 июня поднимется до 29 °C.

В Сочи также действует штормовое предупреждение. 27 июня на участке «Магри — Веселое» и в Сириусе ожидаются смерчи над морем. Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также соблюдать меры безопасности.

Анна Гречко