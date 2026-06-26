Количество машин в очереди на Крымском мосту сократилось до тысячи

В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи находится 1 тыс. транспортных средств, сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация». Автомобили ожидают прохождения процедуры ручного досмотра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Время ожидания ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Керчи составляет порядка трех часов. В 19:00 в пробке находились 1,6 тыс. автомобилей, а в 18:00 оперативный штаб Крыма отчитывался об очереди в 2,2 тыс. транспортных средств.

Кристина Мельникова