Суд Краснодара рассмотрит дело троих жителей, напавших на девушку

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара направила в суд уголовное дело о разбое и грабеже, совершенном тремя местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, 31 января 2026 года обвиняемые, находясь на трамвайной остановке в Краснодаре, напали на девушку. Один из фигурантов демонстрировал перед девушкой раскладной нож, а двое других мужчин применили к потерпевшей физическую силу. Обвиняемые нанесли девушке удар в живот, обхватили шею и сжали колено, после чего похитили из ее кармана беспроводные наушники.

В тот же день группа фигурантов выкрала мобильный телефон у другого жителя Краснодара, который находился во дворе в компании молодых людей. Похищенным имуществом подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

Общий ущерб от преступлений превысил 23 тыс. руб. В отношении троих жителей утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

Кристина Мельникова