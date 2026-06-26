Спикер ЗСК прокомментировал тезисы выступления Путина и Лукашенко в Минске

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и губернатор Кубани приняли участие в пленарном заседании XIII Форума регионов Беларуси и России. К участникам мероприятия обратились лидеры двух государств Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По словам лидера Беларуси, именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает Союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам. «И в условиях санкционного давления мы адаптировались к новым логистическим маршрутам, выстроили расчетные механизмы, независимые от юрисдикций недружественных стран, сохранили темпы промышленного роста»,— сказал Александр Лукашенко.

Президент России Владимир Путин отметил, что Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции, а одной из главных движущих сил партнерства являются связи между регионами. «Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям — в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике»,— подчеркнул Владимир Путин.

Юрий Бурлачко, комментируя выступления лидеров двух стран, отметил, что Краснодарский край является активным участником процесса союзной интеграции. Он напомнил, что Кубань и Беларусь активно взаимодействуют в промышленном секторе, торговле, сельском хозяйстве и приумножают совместный интеллектуальный капитал. А новый импульс этой деятельности, по словам председателя кубанского парламента, придало соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, подписанное администрацией Краснодарского края и правительством Республики Беларусь в сентябре 2023-го года. В 2025-ом была актуализирована дорожная карта по этому взаимодействию, пролонгирован срок ее действия.

«На заседании также был отмечен рост торговли между нашими странами. Что можно проиллюстрировать конкретными примерами. В ассортименте расположенных на Кубани точек крупных федеральных сетей представлено свыше 150 наименований белорусской продукции. В 11 муниципалитетах ее продают в специализированных магазинах, часть товаров можно приобрести на организуемых “Белорусских ярмарках”. А на состоявшейся в Минске 36-ой международной выставке “Белагро2026” одну из экспозиций занял коллективный стенд “Сделано на Кубани” с участием 10 предприятий Краснодарского края. Мы и далее будем развивать и укреплять экономические и межпарламентские связи, реализуя задачи, поставленные нашими лидерами»,— заявил Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых