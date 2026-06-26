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В Севастополе продолжаются работы по восстановлению электричества

В Севастополе начинают подавать электричество по ряду адресов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор Севастополя заявил, что специалисты «Севастопольэнерго» подключают жилые дома к энергоснабжению сразу, как только появляются свободные лимиты энергии. В настоящее время электроснабжение начинают подавать по следующим адресам:

  • пр. Генерала Острякова, ул. Хрусталева, Музыки, Гоголя
  • ул. Маринеско, ул. Шевченко, Кесаева, пр. Столетовский, ул. Ахматовой, пр. Октябрьской революции, ул. Колобова, Молодых Строителей
  • Балаклава, ул. Новикова, Крестовского, Урицкого, Калича, Мира, Строительная, Звездная, Жукова, Композиторская
  • Корабельная сторона, ул. Жидилова, Горпищенко, Ангарская, Трубная, Килен-балка
  • Фиолент, 5-й и 7-й км Балаклавского шоссе, Монастырское шоссе, район Горбатого моста
  • Инкерман, ул. Умрихина, Менжинского и др.
  • с. Хмельницкое, п. Октябрь, с. Штурмовое.

Кристина Мельникова

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