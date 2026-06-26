В Севастополе продолжаются работы по восстановлению электричества

В Севастополе начинают подавать электричество по ряду адресов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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Губернатор Севастополя заявил, что специалисты «Севастопольэнерго» подключают жилые дома к энергоснабжению сразу, как только появляются свободные лимиты энергии. В настоящее время электроснабжение начинают подавать по следующим адресам:

пр. Генерала Острякова, ул. Хрусталева, Музыки, Гоголя

ул. Маринеско, ул. Шевченко, Кесаева, пр. Столетовский, ул. Ахматовой, пр. Октябрьской революции, ул. Колобова, Молодых Строителей

Балаклава, ул. Новикова, Крестовского, Урицкого, Калича, Мира, Строительная, Звездная, Жукова, Композиторская

Корабельная сторона, ул. Жидилова, Горпищенко, Ангарская, Трубная, Килен-балка

Фиолент, 5-й и 7-й км Балаклавского шоссе, Монастырское шоссе, район Горбатого моста

Инкерман, ул. Умрихина, Менжинского и др.

с. Хмельницкое, п. Октябрь, с. Штурмовое.

Кристина Мельникова