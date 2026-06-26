В Севастополе продолжаются работы по восстановлению электричества
В Севастополе начинают подавать электричество по ряду адресов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Губернатор Севастополя заявил, что специалисты «Севастопольэнерго» подключают жилые дома к энергоснабжению сразу, как только появляются свободные лимиты энергии. В настоящее время электроснабжение начинают подавать по следующим адресам:
- пр. Генерала Острякова, ул. Хрусталева, Музыки, Гоголя
- ул. Маринеско, ул. Шевченко, Кесаева, пр. Столетовский, ул. Ахматовой, пр. Октябрьской революции, ул. Колобова, Молодых Строителей
- Балаклава, ул. Новикова, Крестовского, Урицкого, Калича, Мира, Строительная, Звездная, Жукова, Композиторская
- Корабельная сторона, ул. Жидилова, Горпищенко, Ангарская, Трубная, Килен-балка
- Фиолент, 5-й и 7-й км Балаклавского шоссе, Монастырское шоссе, район Горбатого моста
- Инкерман, ул. Умрихина, Менжинского и др.
- с. Хмельницкое, п. Октябрь, с. Штурмовое.