В пробке на Крымском мосту находятся более 2,2 тысячи автомобилей
В очереди на ручной досмотр на Крымском мосту со стороны Керчи находятся 2230 транспортных средств по данным на 18:00 26 июня, об этом сообщает официальный канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
Со стороны Тамани очередь перед пунктом ручного досмотра отсутствует. В 17:00 ручной досмотр на Крымском мосту со стороны Керчи ожидали 2250 автомобилей, а еще часом ранее в очереди находились 2290 транспортных средств.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что введенный в Крыму режим чрезвычайной ситуации не подразумевает ограничений для жителей и гостей полуострова. Режим ЧС регионального уровня был объявлен 26 июня.