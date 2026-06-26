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В пробке на Крымском мосту находятся более 2,2 тысячи автомобилей

В очереди на ручной досмотр на Крымском мосту со стороны Керчи находятся 2230 транспортных средств по данным на 18:00 26 июня, об этом сообщает официальный канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Со стороны Тамани очередь перед пунктом ручного досмотра отсутствует. В 17:00 ручной досмотр на Крымском мосту со стороны Керчи ожидали 2250 автомобилей, а еще часом ранее в очереди находились 2290 транспортных средств.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что введенный в Крыму режим чрезвычайной ситуации не подразумевает ограничений для жителей и гостей полуострова. Режим ЧС регионального уровня был объявлен 26 июня.

Кристина Мельникова

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