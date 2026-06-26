Жителя Краснодарского края арестовали за разжигание вражды в комментариях
По инициативе прокуратуры Абинского района местного жителя арестовали на пять суток за разжигание вражды в комментариях под публикациями в социальных сетях, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно сведениям прокуратуры, 27-летний местный житель, зарегистрировавшийся в одном из мессенджеров, распространял информацию о преимуществе по признакам расы, национальности, происхождения и языка. Случай был зафиксирован в июне текущего года.
Своими действиями житель Кубани нарушил законодательство о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму.
Прокуратура возбудила административное дело. По итогам рассмотрения дела суд привлек гражданина к аресту.