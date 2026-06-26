В Анапе и Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Анапы и Новороссийска объявили угрозу атаки беспилотников, об этом сообщили главы муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Анапе включили сирены для оповещения населения. Жителей и гостей муниципальных образований призывают соблюдать меры безопасности и укрыться в комнатах без остекления.

Согласно данным Минобороны РФ, в период с 09:00 до 14:00 26 июня над российскими регионами силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник. Еще более 600 БПЛА были перехвачены и уничтожены над Россией прошедшей ночью.

Кристина Мельникова