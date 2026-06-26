В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирены «Внимание всем!» жителей и гостей Новороссийска призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. В случае объявления тревоги необходимо переместиться в комнату без остекления с капитальными стенами.

Для укрытий при атаке БПЛА не подходят открытые пространства, автомобили и стены многоквартирных домов.

Тревога по БПЛА объявлена в Анапе, о чем ранее сообщили в РСЧС и пресс-службе администрации города-курорта. В муниципалитете включили сирены.

Кристина Мельникова