Житель Кубани пропагандировал запрещенное движение в соцсетях

В Новопокровском районе Краснодарского края выявили сторонника нетрадиционной организации, запрещенной на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В полиции Кубани сообщили, что 30-летний житель станицы Ильинской занимался администрированием экстремистских групп в мессенджерах. В группах пропагандировались однополые отношения («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Также полиция установила, что гражданин распространял в социальных сетях запрещенную экстремистскую символику.

Личность подозреваемого установили сотрудники ЦПЭ краевого главка полиции. Мужчине грозит административная ответственность по двум статьям.

Кристина Мельникова