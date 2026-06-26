Красоту берут под нож

В Краснодарском крае спрос на услуги пластических хирургов стабильно растет. Более низкая стоимость операций по сравнению со столичными клиниками привлекает не только кубанцев, но и жителей других регионов России. Эксперты говорят, что бизнес в этой области медицины сохраняет высокую маржинальность, но и большие риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.magnific.com Фото: www.magnific.com

В России в 2025 году сделали 38 тыс. пластических операций, из них почти 2 тыс. проведены детям и подросткам. Около 16 тыс. вмешательств пришлись на сложнейшие области головы и шеи, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава ведомства отметил, что за последние десятилетия пластическая хирургия и косметология добились значительных результатов и стали важным разделом медицины, направленным на улучшение качества жизни.

«В 2026 году мы наблюдаем стабильный рост интереса к пластической хирургии. При этом важно отметить, что меняется не только объем спроса, но и отношение пациентов к эстетической медицине в целом. Люди стали более осознанными: они тщательно изучают информацию, обращают внимание на квалификацию хирурга, безопасность и качество послеоперационного сопровождения. Мы видим, что рынок постепенно становится более зрелым»,— рассказывает заместитель главного врача по медицинской части ЧУЗ «КБ "РЖД-Медицина" в Краснодаре» Сергей Зайцев.

По его словам, рост спроса во многом связан с тем, что пластическая хирургия перестала восприниматься исключительно как «роскошь» или привилегия публичных людей. «Сегодня это полноценное направление медицины, которое позволяет не только улучшить внешность, но и повысить качество жизни и психологический комфорт человека. Если несколько лет назад многие приходили за заметными изменениями внешности, то сегодня преобладает запрос на естественный результат и сохранение индивидуальности»,— добавляет Сергей Зайцев.

Самыми популярными остаются операции на лице и груди, то есть маммопластика, блефаропластика и различные подтяжки лица. «Вторые и третьи места занимают вмешательства, корректирующие формы тела, а также узко направленные, реконструктивные операции. Особое внимание пациенты уделяют корректировке послеродовых изменений фигуры»,— говорит заведующий отделением пластической хирургии краснодарской клиники «Здрава», пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Борисов.

Разница в стоимости услуг пластических хирургов в Краснодарском крае и Москве может достигать 30–50%

По словам пластического хирурга, кандидата медицинских наук клиники WMT Татьяны Мавроди, наиболее востребованы блефаропластика, маммопластика, абдоминопластика, липоскульптурирование, а также ринопластика. Стабильно высокий интерес сохраняется к малоинвазивным процедурам, которые позволяют получить заметный результат при минимальном периоде восстановления.

Среди ключевых трендов врач выделяет рост популярности комплексных омолаживающих программ, сочетание хирургических и косметологических методик, сокращение сроков реабилитации, а также повышение интереса к операциям после значительного снижения веса.

Челюстно-лицевой и пластический хирург Клиники Екатерининской Антон Кузьменко говорит, что чаще внешность корректируют девушки и женщины старшего возраста. «Основной тренд — запрос на естественность, за редким исключением, когда молодые женщины приходят за бьютификацией, то есть показания к операции у них не возрастные, а имиджевые»,— поясняет врач.

В «РЖД-Медицине» также говорят о двух ключевых категориях пациентов — женщинах 25–35 и 45–50 лет. «Если раньше люди чаще приходили с фотографиями знаменитостей и просьбой "сделать так же", то сегодня большинство пациентов хотят выглядеть моложе, свежее и гармоничнее, сохранив собственную индивидуальность»,— рассказывает Сергей Зайцев. Он отмечает рост количества обращений мужчин, хотя представители сильного пола по-прежнему составляют наименьшую долю в общем объеме пациентов.

Дешевле, чем в столице

Татьяна Мавроди говорит, что стоимость услуг в сфере пластической хирургии в 2026 году увеличилась в пределах инфляции. Основными факторами стали рост цен на импортные расходные материалы, оборудование, лекарственные препараты и логистические издержки.

«Наиболее заметно выросла себестоимость операций, в которых используются импортные импланты и высокотехнологичные расходные материалы. Кроме того, существенное влияние на стоимость услуг оказывает увеличение затрат на анестезиологическое сопровождение и работу операционного блока»,— рассказывает врач.

Она уточняет, что в Краснодарском крае средняя стоимость ринопластики составляет 250–450 тыс. руб., маммопластики — 300–600 тыс. руб., подтяжки лица — от 400 до 900 тыс. руб. в зависимости от объема вмешательства и уровня клиники. «По сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом цены в регионе остаются в среднем на 15–30% ниже, что делает Краснодар привлекательным для пациентов не только из края, но и из других регионов России»,— отмечает Татьяна Мавроди.

По словам Сергея Зайцева, разница в стоимости услуг пластической хирургии в столичных клиниках и организациях Краснодарского края нередко достигает 30–50%. «Поэтому мы видим увеличение количества пациентов из других регионов. По сути, Краснодарский край постепенно становится одним из центров медицинского туризма на юге России»,— отмечает эксперт.

Маржинальность и риски высокие

Пластическая хирургия — это высокомаржинальный, но и высокорисковый бизнес, говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова. «Основные риски связаны с непредсказуемостью человеческого организма, возможными осложнениями, а также с необходимостью постоянного поддержания высокого уровня сервиса и квалификации персонала»,— рассказывает эксперт.

Она отмечает, что наиболее доходными услугами являются крупные реконструктивные операции (маммопластика, абдоминопластика, подтяжка лица), требующие длительного времени хирурга и значительных затрат на анестезию и пребывание в стационаре. «Малоинвазивные процедуры, несмотря на меньшую стоимость, обеспечивают высокую оборачиваемость и постоянный поток клиентов, что также делает их очень выгодными»,— поясняет Ирина Карапетова.

Пластическая хирургия относится к высокотехнологичным направлениям медицины, требующим значительных инвестиций в оборудование, подготовку персонала, лицензирование и обеспечение безопасности пациентов, рассказывает Татьяна Мавроди. Она добавляет, что с точки зрения бизнеса это направление характеризуется высокой ответственностью и существенными репутационными рисками. Даже единичные осложнения или конфликтные ситуации могут оказывать влияние на доверие пациентов и позицию клиники на рынке.

«Маржинальность отдельных операций может оставаться достаточно высокой, однако в последние годы она находится под давлением из-за роста стоимости материалов, оборудования, заработных плат медицинского персонала и административных расходов»,— отмечает эксперт. Татьяна Мавроди уточняет, что экономически наиболее эффективны комплексные операции и вмешательства с высокой добавленной стоимостью.

«Риски есть на каждом этапе: от особенностей здоровья пациента и его индивидуальных реакций до общемедицинской специфики. Сюда же можно отнести пациентский экстремизм. Когда случаются действительно спорные моменты либо работу по тем или иным причинам необходимо переделать, мы идем навстречу человеку, операцию делаем бесплатно, пациент оплачивает только расходники. Но, к сожалению, некоторые этим неоправданно пользуются»,— рассказывает Антон Кузьменко.

По его словам, пластическая хирургия сохраняет хорошую маржинальность. «Основной расходный материал — это нити, пластыри, клей, дренажи. При этом пластическая хирургия интенсивно развивается, и, чтобы сохранять конкурентоспособность, необходимо регулярно инвестировать в новые изобретения и оборудование, что может сказываться на себестоимости услуг»,— констатирует хирург.

Высокую маржинальность в пластической хирургии имеют вмешательства, которые не требуют больших затрат на расходные материалы, поясняет Владимир Борисов. Это, например, хирургические услуги по устранению избыточных тканей без применения эндопротезов.

Импорт держит лицо

По словам Татьяны Мавроди, в Краснодарском крае сформировался один из наиболее развитых рынков эстетической медицины на юге России. В регионе работают как многопрофильные медицинские центры, так и специализированные клиники пластической хирургии. «Конкуренция остается высокой и продолжает усиливаться. Вместе с тем это способствует повышению качества услуг, развитию сервисов, внедрению новых технологий и росту профессиональных стандартов. По нашим наблюдениям, рынок продолжает расти как за счет местных пациентов, так и за счет медицинского туризма»,— отмечает врач.

Рынок перенасыщен специалистами, особенно высока конкуренция в Краснодаре, считает Антон Кузьменко. «Это меняет понимание качества оказания услуг: врач совершенствуется, развивается, есть мотивация и высокая конкуренция. При этом отмечу и профессиональную солидарность: в Краснодарском крае специалисты готовы обучать, обмениваться опытом и помогать друг другу»,— рассказывает эксперт.

По мнению Татьяны Мавроди, одной из ключевых проблем остается зависимость отрасли от импортного оборудования, расходных материалов и медицинских изделий. «Любые изменения логистических цепочек или валютных курсов отражаются на себестоимости услуг. Также актуальны вопросы кадрового обеспечения. Подготовка квалифицированного пластического хирурга занимает годы, поэтому отрасль заинтересована в развитии образовательных программ и профессиональной подготовки специалистов»,— рассказывает врач.

Для дальнейшего развития рынка важны поддержка медицинских инвестиций, совершенствование системы подготовки кадров, расширение возможностей профессионального образования и создание условий для технологического обновления клиник, считает врач.

Антон Кузьменко говорит, что рост спроса на услуги пластических хирургов сдерживает экономический кризис в России, который сказывается на предпринимателях. «Основной поток клиентов — это представители малого и среднего бизнеса, который испытывает серьезные сложности. Я не назову это влияние критическим или сильно ощутимым, но изменения в подходах к выбору услуг и процедур мы наблюдаем»,— отмечает эксперт.

Он считает, что большая конкуренция на рынке осложняет процесс выбора для пациента. «Достаточно сложно за красивой картинкой понять, действительно ли качественные услуги предоставляет врач и клиника в целом. Поэтому одна из проблем — это проблема информированности и грамотности пациентов»,— считает врач.

Несмотря на сложности, рынок услуг в области пластической хирургии продолжит активно развиваться, уверены опрошенные эксперты. «Этому способствует повышение качества медицинских услуг, развитие медицинского туризма и растущий запрос на естественную эстетику. По нашим наблюдениям, в ближайшие годы именно качество, безопасность и персонализированный подход будут определять конкурентоспособность клиник гораздо сильнее, чем ценовой фактор»,— прогнозирует Сергей Зайцев.

Маргарита Синкевич