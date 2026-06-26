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РСЧС: в Анапе объявили беспилотную опасность

Днем 26 июня в Анапе ввели режим беспилотной опасности, об этом сообщает РСЧС. Соответствующее оповещение пришло гражданам на мобильные телефоны.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

РСЧС призывает жителей и гостей Анапы укрыться в помещениях без окон и не выходить на улицу. Требуется сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

За последние несколько часов над российскими регионами силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник, в том числе над Черным морем. Об этом свидетельствуют сведения минобороны РФ.

Кристина Мельникова

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