РСЧС: в Анапе объявили беспилотную опасность

Днем 26 июня в Анапе ввели режим беспилотной опасности, об этом сообщает РСЧС. Соответствующее оповещение пришло гражданам на мобильные телефоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

РСЧС призывает жителей и гостей Анапы укрыться в помещениях без окон и не выходить на улицу. Требуется сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

За последние несколько часов над российскими регионами силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник, в том числе над Черным морем. Об этом свидетельствуют сведения минобороны РФ.

Кристина Мельникова