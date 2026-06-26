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Над Черным морем и другими регионами РФ сбили 61 БПЛА

В течение нескольких часов над регионами России сбили 61 украинский беспилотник, об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 09:00 до 14:00 беспилотники уничтожались над Крымом, акваторией Черного моря, Московским регионом, а также над Белгородской, Брянской, Калужской и другими областями.

По информации минобороны РФ, в ночь с 25 на 26 июня над российскими регионами, в том числе над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей сбили 660 украинских БПЛА.

Кристина Мельникова

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