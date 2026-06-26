Жителя Севастополя будут судить за растление девятилетней девочки

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней. Он предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в апреле 2026 года во дворе одного из многоквартирных домов Севастополя обвиняемый встретил незнакомую девятилетнюю девочку, проследовал за ней в подъезд и совершил с ней действия сексуального характера. О произошедшем потерпевшая рассказала родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Следователями во взаимодействии с коллегами из полиции фигурант был задержан и заключен под стражу. В ходе следствия проведен весь необходимый комплекс мероприятий, включая экспертизы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Алина Зорина