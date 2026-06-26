Бывший адвокат в Адыгее осуждена за мошенничество на 1,3 млн рублей

Гиагинский районный суд Адыгеи вынес приговор бывшему адвокату, обвиняемой в 15 эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Суд установил, что в период с 2020 по 2023 годы подсудимая, действуя в рамках соглашения об оказании юридической помощи, под предлогом передачи денег сотрудникам правоохранительных органов систематически вводила доверителя в заблуждение и получала от него деньги, которые использовала в личных целях. Общая сумма ущерба превысила 1,3 млн руб.

Действия адвоката признаны нарушением законодательства об адвокатской деятельности и Кодекса профессиональной этики. Отмечается, что имело место злоупотребление доверием и использование профессионального статуса в корыстных целях.

С учетом смягчающих обстоятельств (признание вины, возмещение вреда, активное содействие расследованию, наличие несовершеннолетнего ребенка) суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина