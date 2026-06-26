В правительстве назвали Адыгею одним из лидеров по темпам роста туризма

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым обсудил развитие в регионе туризма, спорта, образования и молодежной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам вице-премьера, Адыгея сохраняет высокие темпы развития туристической отрасли и по итогам прошлого года вошла в число российских регионов — лидеров по росту туристического потока. Он отметил, что реализации проектов способствует национальный проект «Туризм и гостеприимство», в рамках которого в республике создаются новые объекты размещения, туристические маршруты и инфраструктурные точки притяжения.

В ходе встречи Мурат Кумпилов представил информацию о развитии туристического потенциала региона. По его словам, благодаря профильному национальному проекту в республике расширяется номерной фонд: с 2024 года в Адыгее построены 11 модульных некапитальных гостиниц, а в текущем году планируется начать строительство еще четырех подобных объектов.

Отдельное внимание стороны уделили реализации крупных инвестиционных проектов, включая туристические кластеры «Лагонаки» и «Дегуакская поляна», а также другим инициативам, направленным на развитие современной туристической инфраструктуры и расширение возможностей для активного и экологического туризма.

Как отмечалось в ходе обсуждения, дополнительный эффект региону приносит событийный туризм. В частности, ежегодный фестиваль адыгейского сыра в прошлом году собрал рекордные 70 тыс. посетителей. В текущем году в Адыгейске также состоялся первый фестиваль «Очаг дружбы».

Вячеслав Рыжков