Номерной фонд Сочи на высокий сезон забронировали уже на 68%

В Сочи загрузку средств размещения обсудили на расширенном заседании городского оперативного штаба по подготовке и проведению летнего сезона 2026. Совещание прошло под председательством заместителя главы курорта Сергея Сомко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В настоящее время в Сочи одновременно находятся около 146 тыс. туристов. Средняя загрузка средств размещения составляет 76%. На предстоящий высокий сезон номерной фонд уже забронировали на 68%.

Заместитель главы Сочи Сергей Сомко отметил, что с начала года курорт принял порядка 3,1 млн туристов. По его словам, все службы перевели в режим повышенной готовности, усилили меры антитеррористической защищенности объектов гостеприимства. Также администрация находится в постоянном взаимодействии с отельерами и службами аэропорта для оперативного реагирования в случаях временной приостановки работы воздушной гавани. Для таких ситуаций разработали алгоритмы распределения пассажиропотока и размещения гостей в гостиницах.

В течение месяца участники межведомственной рабочей группы провели девять рейдовых мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих перевозку пассажиров автомобилями повышенной проходимости. Проверили 87 транспортных средств. За нарушение правил перевозки пассажиров к административной ответственности привлекли 63 водителя. Еще 10 автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку, в том числе за осуществление нелегальной деятельности.

Кроме того, изъяли 15 автомобилей, на которых незаконно оказывали услуги такси. На так называемых зазывал, навязывающих услуги туристам, составили 23 административных протокола.

Ежедневно мониторинговые группы проводят осмотр набережных для выявления фактов незаконной торговли. Особое внимание уделяют пресечению продажи фруктов и бахчевых культур в заранее приготовленной нарезке. В администрации подчеркнули, что в условиях жары такая продукция быстро портится и может стать причиной отравлений.

На пляжах и в средствах размещения отдыхающим регулярно напоминают о необходимости соблюдения санитарных правил. Для этого разместили информационные материалы, а также организовали трансляцию видео- и аудиороликов. Благодаря профилактической работе с начала лета уровень заболеваемости в целом по городу снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мария Удовик