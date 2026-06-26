Сергей Шишкарев не будет выкупать долю «Росатома» в ГК «Дело»

Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев сообщил о невозможности выкупа доли Госкорпорации «Росатом» в рамках корпоративного соглашения, срок которого истекает в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, в ходе подготовки сделки рассматривались различные варианты финансирования, однако текущая макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволили сформировать структуру, обеспечивающую приемлемые условия для всех сторон и гарантирующую устойчивое развитие группы.

Господин Шишкарев отметил, что принял решение отказаться от выкупа пакета, подчеркнув, что действовал как основатель и руководитель, исходя из интересов бизнеса с более чем 30-летней историей и тысячами сотрудников.

Он добавил, что предложенный в текущих условиях формат сделки не обеспечивал необходимых гарантий стабильной работы и развития компании, что стало ключевым фактором при принятии решения.

В результате, как сообщил бизнесмен, право определять структуру владения группой переходит к «Росатому». При этом он заявил, что сохраняет интерес к дальнейшему развитию компании и выразил благодарность команде и партнерам, участвовавшим в подготовке сделки.

Вячеслав Рыжков