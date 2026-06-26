Акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Абрау-Дюрсо», одного из крупнейших производителей игристых вин в России, утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 5,24 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общий объем выплат составит 570,57 млн руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 7 июля 2026 года.

Для сравнения, по итогам 2024 года компания выплачивала дивиденды в размере 5,01 руб. на акцию, а общий объем распределенной прибыли составлял 545,53 млн руб.

Согласно отчетности, консолидированная выручка группы в 2025 году выросла на 7,6% и достигла 21,2 млрд руб. против 19,7 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль увеличилась до 1,9 млрд руб. с 1,8 млрд руб. в 2024 году.

В группу «Абрау-Дюрсо» входят пять производственных площадок, включая три предприятия в Краснодарском крае — винодельни «Абрау-Дюрсо» и «Юбилейная», а также площадку «Лоза» — и два актива в Ростовской области («Миллеровский винзавод» и «Винодельня Ведерниковъ»).

Уставный капитал компании составляет 108,89 млн руб., 90% которого принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.

Вячеслав Рыжков