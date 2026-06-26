Андрей Кравченко пригрозил увольнениями за грязь в центре Новороссийска

Глава Новороссийска Андрей Кравченко потребовал от профильных структурных подразделений мэрии в трехмесячный срок кардинально исправить ситуацию с санитарным состоянием центральных улиц. Соответствующее заявление градоначальник сделал в своих социальных аккаунтах, назвав нынешнее положение дел «критическим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

По словам мэра, проверки показали, что прилегающие территории у коммерческих объектов в историческом центре Новороссийска содержатся в ненадлежащем виде. Андрей Кравченко подчеркнул, что речь идет не о единичных недостатках, а о системном сбое в работе ответственных лиц, который он расценивает как прямое нарушение служебных обязанностей.

«В очередной раз убедился, что санитарное состояние центра Новороссийска у коммерческих объектов остается на критически низком уровне. Это не просто беспорядок, это прямое нарушение обязанностей тех, кто за это отвечает», — написал глава города.

Руководству Контрольно-ревизионного управления и департамента торговли поставлено четкое условие: разработать план оперативных действий и в течение трех месяцев обеспечить полное приведение территорий в порядок. При этом мэр акцентировал внимание на том, что работа должна вестись ежедневно, а не сводиться к авральным мероприятиям в последние дни срока.

«Больше никаких оправданий. Буду лично проверять динамику и если темпы не соответствуют масштабу проблемы — последуют кадровые решения. Ответственность будет персональной», — резюмировал Андрей Кравченко.

Наталья Решетняк