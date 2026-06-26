В Новороссийске на АЗС ввели лимиты на продажу бензина и ограничили формы оплаты

В Новороссийске несколько автозаправочных станций перешли на специальный режим работы: часть АЗС отпускает бензин только по топливным картам, другая — ограничила максимальный объем заправки бака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Новороссийск» автомобилисты, на станциях «Роснефти» в Южном районе города сегодня, 26 июня, наличный и безналичный расчет не принимается — сервис доступен исключительно держателям топливных карт. В свою очередь, на заправках «Лукойла» отмечается отсутствие 95-го бензина, а реализация марки АИ-92 лимитирована: не более 20 литров на один автомобиль. Чтобы заправиться, нужно отстоять небольшую очередь.

По данным министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, в Краснодарском крае отсутствует дефицит топлива. Региональные власти не вводили ограничений на продажу бензина и дизеля. Отмечается, что возможные ограничения на заправках вводятся самими АЗС — как правило, в связи с ремонтными работами или логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа.

В последние дни в регионе фиксируется повышенный спрос на топливо, который в ряде случаев носит ажиотажный характер. Подчеркивается, что это может приводить к созданию искусственного дефицита, образованию очередей и возникновению предпосылок для спекуляций и перепродаж.

Жителям региона рекомендуют заправлять автомобиль по мере необходимости, а не «впрок», и ориентироваться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков.

Наталья Решетняк