Председатель ЗСК рассказал о новых мерах поддержки участников СВО

В Законодательном собрании Краснодарского края продолжается работа по актуализации действующих и разработке новых мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, отметив, что соответствующие изменения планируется рассмотреть на предстоящей 84-й сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По его словам, предлагаемые корректировки расширяют круг получателей и перечень региональных мер социальной поддержки. В частности, участникам СВО предполагается предоставить право на компенсацию 50% расходов на приобретение твердого топлива в пределах установленных нормативов, а также на оплату услуг по его доставке. Мера будет распространяться на граждан, проживающих в домах без централизованного отопления.

Господин Бурлачко напомнил, что в крае уже действует широкий комплекс мер поддержки военнослужащих и их семей. Для совершенствования законодательства в этой сфере в Законодательном собрании создана профильная рабочая группа.

Кроме того, недавно прошло совместное заседание профильных комитетов ЗСК, посвященное реализации указа президента РФ о единых базовых мерах поддержки участников СВО. По итогам обсуждения отмечена необходимость дальнейшей координации законодательной и исполнительной власти при внедрении новых механизмов поддержки.

В настоящее время региональные меры включают льготы в жилищной, коммунальной, имущественной и социальной сферах, а также различные выплаты. Отдельные гарантии предусмотрены при газификации домовладений, медицинском обслуживании, содействии в трудоустройстве, санаторно-курортном лечении, социальном обслуживании и предоставлении бесплатной юридической помощи.

Кроме того, краевым законодательством закреплено право на бесплатное получение земельного участка для участников СВО, награжденных званием Героя Российской Федерации или орденами за заслуги в ходе участия в боевых действиях.

По словам Юрия Бурлачко, работа по развитию системы поддержки будет продолжена и останется одним из приоритетных направлений деятельности краевого парламента.

Вячеслав Рыжков