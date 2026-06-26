Смерчи прогнозируют на участке от Анапы до Магри

Экстренное предупреждение объявлено на черноморском побережье Кубани в связи с высокой вероятностью формирования смерчей над акваторией. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), опасное природное явление прогнозируется в период с 10:00 до 12:00 и до конца суток, а также утром, днем и вечером 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как уточнили в метеослужбе, зона риска охватывает прибрежные участки от города-курорта Анапа до села Магри (Большой Сочи). Специалисты предупреждают о возможности резкого ухудшения погодных условий, сопровождающегося образованием воронок над морем, которые представляют угрозу для маломерных судов и могут вызвать разрушения на побережье при выходе на сушу.

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Наталья Решетняк