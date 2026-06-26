Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Предпринимателя в Анапе оштрафовали за работу зоопарка без лицензии

В Анапе Южное межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности индивидуального предпринимателя, использовавшего животных в культурно-зрелищных целях без необходимого разрешения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Telegram-канал южного межрегионального управления Россельхознадзора

Фото: Telegram-канал южного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе внеплановой проверки 4 июня 2026 года сотрудниками Южного межрегионального управления Россельхознадзора было установлено, что ИП Кишинская О.П. осуществляет деятельность зоопарка без специального разрешения. На территории объекта содержались пауки, питоны, хамелеоны, китайские триониксы, еноты и другие виды животных.

11 июня 2026 года в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении и наложен штраф. Выдано предписание об устранении нарушений.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд