Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах

В Новороссийске 26 июня с 21:00 до 23:00 запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта. Об этом сообщает МЦУ города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.

Важное предупреждение от МЦУ Новороссийска касается всех, кто планирует выход на воду. При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфинг, сап-доски и их аналоги. Также запрещаются любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Ранее, около 22:21 мск 25 июня, пресс-служба администрации Новороссийска сообщала, что в акватории морского порта города-героя проводятся внеплановые учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. В ходе учений также отрабатывались практические действия по отражению безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки.

Алина Зорина