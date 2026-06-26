Около 3 тысяч автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Почти 3 тысячи транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту утром 26 июня. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 тыс. транспортных средств. Время ожидания — более трех часов.

Со стороны Керчи проезда по Крымскому мосту ожидают 1,8 тыс. автомобилей. Время ожидания в очереди достигает пяти часов.

По данным на 08:00 перед Крымским мостом в очереди на ручной досмотр находились свыше 2 тыс. автомобилей. Со стороны Тамани досмотр ожидали 710 транспортных средств. Время ожидания достигало трех часов. Со стороны Керчи в очереди находились 1,3 тыс. автомобилей, ожидание превышало три часа.

Ранее власти Республики Крым и Севастополя ввели ограничения на продажу топлива для граждан. С конца мая этого года в Севастополе отпуск бензина на местных АЗС ограничили объемом до 20 литров на одного человека. Позже аналогичные меры распространили на территории Крыма. Введенные ограничения администрация объяснила логистическими сложностями.

Кроме того, советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщал, что через Крымский мост ограничили провоз топлива в крупных емкостях. Теперь разрешено провозить до 200 литров топлива в любой таре, проходящей через интроскоп (65 на 75 см). 200-литровые бочки и иные емкости, не проходящие по размерам, через Крымский мост допускаться не будут. По словам Олега Крючкова, значительный объем топлива в одной крупной емкости создает угрозу безопасности для моста.

Алина Зорина