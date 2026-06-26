После открытия Крымского моста досмотра ожидают около 2 тысяч авто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Водителям рекомендовали получать оперативную информацию через официальный канал «Крымский мост: оперативная информация» в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По состоянию на 07:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 700 транспортных средств. Время ожидания превышало два часа. Со стороны Керчи досмотра ожидали 1,2 тыс. автомобилей, время ожидания превышало три часа.

Днем ранее оперативный штаб Республики Крым сообщил, что в очереди на ручной досмотр перед мостом находились более 1 тыс. автомобилей. По состоянию на 09:00 мск со стороны Тамани досмотр ожидали 248 транспортных средств. Время ожидания составляло около одного часа. Со стороны Керчи в очереди находились 805 автомобилей. Время ожидания достигало трех часов.

Ранее власти Республики Крым и Севастополя ввели ограничения на продажу топлива. С конца мая в Севастополе отпуск бензина ограничили объемом 20 литров на человека, позже аналогичные меры распространили на весь Крым. Власти объяснили ситуацию логистическими сложностями.

21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на автозаправочных станциях и прекратили отпуск горючего по талонам. Ограничения распространили как на физических, так и на юридических лиц. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что топливо будут получать только государственные службы, обеспечивающие жизнедеятельность и безопасность региона.

На следующий день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении аналогичных мер.

С 23 июня власти Республики Крым увеличили допустимую норму провоза топлива через Крымский мост для легковых автомобилей до 200 литров на одно транспортное средство.

Мария Удовик