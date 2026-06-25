Жителей Кубани предупредили о мошеннической схеме с «горящими турами»

Прокуратура Краснодарского края предупредила о новой схеме мошенничества, связанной с продажей так называемых «горящих туров» через поддельные каналы в мессенджерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, злоумышленники создают каналы, копирующие известные туристические агентства, либо представляются частными агентами, якобы имеющими доступ к закрытым базам туристических предложений. Потенциальным клиентам предлагают путевки на курорты региона со скидками, которые, по утверждениям мошенников, могут достигать 50%.

Как отмечают в прокуратуре, граждан убеждают оперативно принять решение и произвести оплату, после чего направляют на фишинговые ресурсы для оформления бронирования. После перевода денежных средств переписка удаляется, а лица, представлявшиеся агентами, прекращают выходить на связь.

В надзорном ведомстве рекомендуют оформлять туры и путевки только через официальные сайты туристических операторов или проверенные офисы продаж. Также гражданам советуют внимательно проверять адреса интернет-ресурсов и не переводить денежные средства на банковские карты физических лиц через мессенджеры.

Вячеслав Рыжков