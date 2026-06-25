Отдыхавших в «Артеке» детей из ЛНР перевезли в лагерь в Краснодарском крае

Дети из Луганской Народной Республики, проходившие отдых в международном детском центре «Артек» в Крыму, были переведены в детский центр «Смена» в Краснодарском крае после введения ограничений на прием организованных групп на полуострове. Об этом в ходе правительственного часа в Народном совете ЛНР сообщил министр образования и науки республики Евгений Мирошниченко.

По его словам, планы оздоровительной кампании были скорректированы после решения властей Крыма приостановить прием детей. Господин Мирошниченко уточнил, что благодаря поддержке Краснодарского края дети, находившиеся в «Артеке», не были возвращены в ЛНР, а продолжили отдых уже на территории «Смены».

Министр также сообщил, что остальные дети, находившиеся в Крыму, уже доставлены обратно в республику.

Изначально в рамках летней оздоровительной кампании власти ЛНР планировали направить на отдых в различные регионы около 12 тыс. детей. Однако реализация программы была пересмотрена в связи с изменением условий приема.

Ранее власти Республики Крым сообщили о приостановке до 1 сентября приема организованных детских групп в лагеря, санатории и другие объекты размещения. Решение было принято по соображениям безопасности.

Вячеслав Рыжков