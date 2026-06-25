«Обыкновенное чудо», трибьют Muse, «Гамлет»

В пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

26 июня в 19:00 на площадке «Порт 219» выступит исполнительница Крыли. После релизов «Селфлав» и Bolt, собравших в сумме более 5 млн прослушиваний, артистка стабильно держится в топах стриминговых платформ и ежедневно собирает свыше 200 тыс. прослушиваний.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (18+)

Также 26 июня в 20:00 в ДК Железнодорожников пройдет мультимедийное лазерное симфо-рок-шоу «Легенды русского рока». Зрители услышат лучшие рок-хиты легендарных российских коллективов: «Кино», «Ария», «Мумий Тролль», «Алиса», «Король и Шут», «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Ленинград», «Звери», Чайф» и других в симфонической обработке с оригинальными авторскими аранжировками.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+)

27 июня в 20:00 в Sgt. Peppers Bar пройдет трибьют-шоу с песнями группы Muse. Слушателей ждут хиты культовой британской группы в исполнении проекта Moose, обещают организаторы.

Стоимость билетов — 1000 руб. (18+)

27 июня в 20:00 на площадке «Особняк Адамули» выступит Виталий Сумароков. Артист исполнит авторские композиции на старинном фортепиано, которому более 100 лет. Виталий Сумароков — композитор и музыкант, пишущий выразительную музыку на стыке Soundtrack, Neoclassic, Downtempo, House и Ambient. Он автор музыки для танцевальных и театральных постановок, рекламы и визуальных проектов.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

28 июня в 15:00 в Кроп Арена выступит группа AdrenalinHouse. Слушатели могут знать такие хиты коллектива, как «Скам», «+Вайб», «Психушка», «Рофл». На концерте состоится также автограф-сессия, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

26 июня в 18:30 в Театре драмы покажут «Бесприданницу». Лариса Дмитриевна Огудалова — завидная невеста в маленьком приволжском городке и штучный товар для местных «коллекционеров». Классическая история по пьесе Александра Островского.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

Также 26 июня в 19:00 в «Одном театре» покажут спектакль «С училища». Это современная история о демоническом обаянии студентки ПТУ и ее роковой роли в жизни преподавателя философии.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

27 июня в 11:00 в Новом театре кукол для юных зрителей покажут спектакль «Красная шапочка». Инсценировка Л. Федоровой по мотивам одноименной сказки Ш. Перро и Братьев Гримм.

Стоимость билетов — 500 руб. (0+)

Также 27 июня в 17:00 в Музыкальном театре покажут мюзикл «Обыкновенное чудо». На краснодарской сцене мюзикл «Обыкновенное чудо» ставится впервые. Авторы постановки — главный режиссер и балетмейстер театра Александр Мацко и дирижер Денис Ивенский. Этим мюзиклом КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова закрывает сезон 25/26.

Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

28 июня в 11:00 в Филармонии им. Пономаренко покажут балет для детей «Волшебный сон Принца». Это увлекательная история о принце, который уснул за чтением. Во сне к нему пришли любимые сказочные персонажи.

Стоимость билетов — от 100 руб. (6+)

28 июня в 19:00 в «Одном театре» покажут «Гамлета». Спектакль по мотивам Шекспира станет премьерным. Режиссер и команда переосмысливают пьесу, написанную больше четырех столетий назад.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

В кинозалах Краснодара продолжается показ фильма «Майкл». История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона.

Стоимость билетов — от 720 руб. (16+)

Также в городских кинотеатрах продолжается показ комедийного фильма «Холоп 3». По сюжету, супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I.

Стоимость билетов — от 350 рублей. (16+)

Среди других достойных новинок — картина Гая Ричи «Грязные деньги». Когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, отряд элитных агентов под управлением проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид, Бронко и их соратники начинают воплощать стратегию давления на афериста, а затем отправляются на остров Салазара, где проявляют все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Однако внезапно ситуация выходит из-под контроля.

Стоимость билетов — от 830 руб. (18+)

Для самых юных зрителей в кинотеатрах Краснодара показывают новый мультфильм «Зверолюция». По сюжету, после того как Зои и ее питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, их ДНК трансформируются. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зои — острые когти, звериную силу и дикий нрав. Теперь ей предстоит возглавить совершенно неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир.

Стоимость билетов — от 250 рублей. (6+)

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Куда сходить еще

26 июня с 11:00 в БЦ «Централь» в Краснодаре стартует первый фестиваль архитектуры, урбанистики и городской культуры «УрбАх!». Мероприятие объединит профессионалов и горожан: архитекторов, девелоперов, представителей власти, деятелей культуры, рестораторов, медийщиков и всех, кому небезразлично, каким будет Краснодар завтра. Это пространство для открытого диалога, обмена идеями, вдохновения и реального влияния на развитие города.

Вход: свободный (0+)

26 июня с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

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