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Жителя Новороссийска привлекли к ответственности за незаконный джипинг

В Новороссийске местный житель предоставлял незаконные услуги джипинга, его деятельность пресекли сотрудники ГАИ и полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полиция Новороссийска проверила внедорожники, задействованные в джип-турах. В результате профилактических мероприятий правоохранители уличили в нарушении закона 32-летнего местного жителя, который предоставлял соответствующие услуги.

На момент проверки гражданин не имел при себе регистрационных документов на машину, а предпринимательскую деятельность он вел без регистрации в качестве юридического лица. Более того, по данным полиции, в автомобиле были выявлены неисправности, запрещающие эксплуатацию транспортного средства.

В отношении жителя города составили административные протоколы сразу по нескольким статьям.

Кристина Мельникова

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