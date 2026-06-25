Курорт «Архыз» анонсировал летнюю программу

Гостей ждут природа, активности и семейный досуг

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы курорта "Архыз" Фото: пресс-службы курорта "Архыз"

В этом летнем сезоне всесезонный горный курорт «Архыз» подготовил масштабную и разнообразную программу, которая позволит гостям любого возраста запланировать отдых, комбинируя экологический туризм, семейные развлечения и экстремальные активности.

Событийный календарь: спорт, музыка и космос

Особое внимание в летнем сезоне уделяется развлекательным, культурным и спортивным мероприятиям. 24 и 25 июля, на курорте впервые пройдет этап Чемпионата России по ралли - Гонка «Кавказ-2026», который станет ярким стартом летних событий.

С 12 по 26 августа на курорте «Архыз» состоится V юбилейный Фестиваль музыки науки «Выше звука». Фестиваль представляет из себя масштабный марафон событий: на курорте «Архыз», а также в других культурных локациях республики пройдут концерты симфонической музыки, мастер-классы, лекции.

В середине августа гости курорта «Архыз» смогут наблюдать за звездопадом Персеид (один из самых известных и ярких метеорных потоков). Увидеть это космическое явление можно будет прямо в кемпингах курорта, расположенных на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

Кроме того, гости могут заказать уникальные астрономические экскурсии в Специальную Астрофизическую обсерваторию РАН, которая находится в 30 км от «Архыза».

Фото: пресс-службы курорта "Архыз"

Экотуризм и треккинг

Для любителей горных прогулок курорт внедрил многодневные летние тарифы на канатные дороги для прогулок по экотропам. Специальные выгодные предложения позволяют гостям подниматься в горы два и три дня подряд, чтобы неспешно изучить все маршруты, общий километраж которых составляет более 44 км. В стоимость тарифов уже включен прокат трекинговых палок. Для тех, кто планирует самостоятельные ночевки в горах, на курорте открылся полноценный прокат летнего походного оборудования: в наличии трекинговые палки, туристические коврики, рюкзаки, палатки и спальные мешки. Безопасность и комфорт на маршрутах обеспечивают профессиональные гиды. В рамках организованных походов эксперты не только знакомят туристов с историей курорта, флорой и фауной Кавказских гор, но и проводят инструктаж по правильному использованию треккинговых палок, помогают преодолевать сложные участки троп и гарантируют безопасность на всем протяжении маршрута.

Фото: пресс-службы курорта "Архыз"

Семейный отдых и развлечения

Генеральный директор курорта «Архыз» Роман Киранчук отметил: «Особое внимание в этом летнем сезоне мы уделили семейным туристам. На курорте впервые открыл свои двери детский летний клуб «Архызенок», предлагающий специальную программу досуга для детей от 7 до 13 лет. Под присмотром опытных инструкторов ребята занимаются треккингом, участвуют в мастер-классах, изучают природу Кавказского региона и активно проводят время на природе. Дополнить отдых для детей помогут высокогорные качели, контактный парк альпак, гончарная мастерская, детский скалодром, веревочный парк и тюбинг, а также прокат детских квадроциклов и конные прогулки.

Экстрим и спорт

Традиционным флагманом летнего сезона на «Архызе» остается байк-парк, привлекающий райдеров со всей России на подготовленные трассы и масштабными соревнованиями. Для поклонников моторных видов спорта и бездорожья курорт предлагает услуги джипинга, а также прокат квадроциклов и вездеходов. Любители скорости по достоинству оценят трассы для картинга.

«Наша главная цель — сделать летний отдых в горах комфортным, безопасным и максимально разнообразным. Мы объединили в единую экосистему треккинг, семейные активности, экстремальный спорт и масштабные события, чтобы каждый гость мог провести у нас целую неделю, открывая для себя новые грани Кавказа», — отметил Роман Киранчук, генеральный директор курорта «Архыз». – Кроме этого, очень важную роль в организации отдыха имеет транспортная доступность: например, путешествие на автомобиле становится частью отдыха. Комфортно добраться до «Архыза» гости могут не только на самолете или поезде, но и на личном автотранспорте. Качество региональных трасс делает автомобильное путешествие максимально удобным и безопасным. Более того, дорога к курорту сама по себе становится увлекательным приключением: туристов ждут потрясающие пейзажи за окном, а сам маршрут по Карачаево-Черкесии насыщен живописными природными локациями и уникальными культурными достопримечательностями республики, которые можно посетить по пути. При покупке четырех и более билетов одновременно предоставляется бесплатная парковка. Акция действует с 25 по 30 июня 2026 года.

ООО "Горные вершины". ОГРН 1222300066713, г. Краснодар, ул. Вологодская, д.11, пом. 18. ком.1

https://resort-arkhyz.ru/