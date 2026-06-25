Жителя Кубани осудили за регистрацию через «Госуслуги» 1244 номеров на своего знакомого

Гулькевичский районный суд Краснодарского края признал местного жителя виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, передает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, в марте 2024 года 18-летний подсудимый, введя в заблуждение знакомого, получил доступ к его учетной записи на портале «Госуслуги». После изменения данных для входа он передал аккаунт третьему лицу, получив за это 2 тыс. руб.

В дальнейшем, как следует из материалов дела, с использованием персональных данных потерпевшего было оформлено 1244 абонентских номера, применявшихся при совершении дистанционных мошенничеств. Жертвами злоумышленников, действовавших под видом сотрудников государственных и правоохранительных органов, стали 27 граждан из различных регионов страны.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд постановил взять его под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков