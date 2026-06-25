Юрий Бурлачко принял участие в обсуждении региональной политики на форуме в Беларуси

Парламентарии России и Беларуси обсудили в Минске развитие межрегионального сотрудничества в рамках XIII Форума регионов двух стран. В повестку заседаний тематических секций вошли вопросы региональной политики и ее роли в обеспечении устойчивого развития территорий Союзного государства. Мероприятия прошли на площадке предприятия «БЕЛДЖИ», где участникам представили производство легковых автомобилей. В работе одной из секций принял участие председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Дискуссию с белорусской стороны модерировала заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Наталья Якубицкая, с российской — председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Открывая заседание, госпожа Якубицкая назвала форум ключевой площадкой для развития межрегиональных связей, а господин Шевченко отметил, что между органами власти Беларуси и регионов России действует 255 соглашений о сотрудничестве, дополненных многочисленными прямыми договорами на уровне муниципалитетов и организаций.

Представители регионов двух стран представили практики углубления взаимодействия, включая развитие побратимских связей и совместные проекты в различных сферах — от промышленности и ЖКХ до образования, молодежной политики и культурных инициатив.

По итогам дискуссии Юрий Бурлачко отметил, что обсуждавшиеся вопросы способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества на межрегиональном уровне. Он напомнил, что Законодательное собрание Краснодарского края реализует три соглашения с представительными органами Гомельской, Брестской и Могилевской областей Беларуси, а взаимодействие развивается также между городами и районами, включая Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Геленджик, Анапу и Славянский район.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется промышленной кооперации и инвестиционным проектам, включая создание производства колесных тракторов «Беларус» в Краснодарском крае. Бурлачко также отметил рост экономических показателей: за пять лет товарооборот между регионом и Беларусью увеличился на 22%, экспорт кубанской продукции — более чем на 40%.

Завтра глава кубанского парламента примет участие во встрече председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями региональных органов власти, а также в пленарном заседании форума.

Вячеслав Рыжков