В Новороссийске за неделю выросли цены на бензин и дизельное топливо

В Новороссийске зафиксирован рост розничных и оптово-отпускных цен на моторное топливо. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга, проведенного городским управлением экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, за период с 16 по 22 июня наиболее заметное повышение коснулось бензина марки АИ-92. Его средняя розничная стоимость увеличилась на 0,18% — с 66,05 до 66,17 руб. за литр.

Бензин АИ-95 подорожал незначительно — на 0,01%. Цена литра такого топлива по состоянию на 22 июня составила 72,99 руб. против 72,98 руб. неделей ранее.

Дизельное топливо также продемонстрировало рост: средняя стоимость одного литра увеличилась с 75,2 до 75,31 руб. (+0,15%).

В то же время цены на сжиженный углеводородный газ, используемый для заправки автотранспорта, за прошедшую неделю остались без изменений. Стоимость литра по-прежнему составляет 32,53 руб.

Наталья Решетняк