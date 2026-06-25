Краснодарский крайсуд встал на сторону участника СВО, требовавшего пересмотра размера выплаты

Краснодарский краевой суд признал недействующей часть регионального нормативного акта, устанавливавшего различный размер единовременных выплат гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы. Решение принято по итогам рассмотрения административного иска участника специальной военной операции к администрации Краснодарского края, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, истец в декабре 2024 года во время прохождения срочной службы заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. При подписании контракта он получил единовременную выплату в размере 500 тыс. руб. в соответствии с действовавшими региональными нормами.

Военнослужащий оспорил положения постановления губернатора Краснодарского края №176 от 3 апреля 2024 года, предусматривавшего выплату в размере 1 млн руб. гражданам, заключившим контракт через военные комиссариаты региона либо пункты отбора на военную службу. По мнению заявителя, установленный порядок ставил в неравное положение военнослужащих срочной службы, заключивших контракт, и иных граждан-добровольцев, оформивших аналогичные соглашения.

Рассматривая спор, суд сослался на тематический обзор судебной практики, утвержденный постановлением президиума Верховного суда РФ от 11 февраля 2026 года №2А/2026. В решении отмечается, что субъекты РФ вправе самостоятельно устанавливать дополнительные социальные гарантии и компенсации для военнослужащих, однако такие меры не должны противоречить конституционному принципу равенства прав граждан и носить дискриминационный характер.

Суд удовлетворил требования истца. Положения постановления губернатора Краснодарского края №176 в части, исключавшей распространение его действия на граждан, заключивших контракт в период прохождения военной службы, признаны недействующими со дня принятия документа.

Вячеслав Рыжков