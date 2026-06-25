С начала года Сочи посетили более 3 млн отдыхающих

Туристический поток в Сочи с начала 2026 года превысил 3 млн человек, сообщили в пресс-службе администрации курорта. По данным мэрии, уровень бронирования коллективных средств размещения на июль и август достиг 68%.

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В текущем летнем сезоне на территории города функционируют около 180 пляжных зон общей единовременной вместимостью порядка 300 тыс. человек. Температура морской воды у побережья составляет 24–25 градусов.

Как отметили в администрации, специалисты Роспотребнадзора продолжают регулярный мониторинг качества морской воды. По результатам почти 2,5 тыс. проведенных исследований показатели соответствуют санитарным требованиям. Для реагирования на внештатные ситуации на пляжных территориях действует специальный регламент, а координацию профильных служб осуществляет межведомственный летний оперативный штаб.

По информации городских властей, в Сочи благоустроено около 41 км береговой линии, а 65 пляжей получили федеральную категорию «синий флаг». На основных территориях оборудованы зоны отдыха, спортивные площадки и детские акватории.

На пляже «Маяк» к началу сезона оборудовали площадки для падл-тенниса, детскую игровую зону и установили волноломы горизонтального типа. Работы выполнены в рамках первого этапа реконструкции Приморской набережной. По данным администрации, летом посещаемость набережной достигает 10 тыс. человек в сутки.

Следующий этап работ предусматривает демонтаж четырех бун, расширение пляжной полосы до 30 м и ремонт волноотбойной стены. Полностью завершить реконструкцию планируется в 2028 году. До окончания работ ограждение на площади Южного мола сохранится по соображениям безопасности.

Вячеслав Рыжков