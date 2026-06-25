«Не исключено, что в разгар сезона мы получим дополнительный приток отдыхающих»

Туристический сезон в Новороссийске набирает обороты, демонстрируя устойчивый рост даже при отсутствии у города официального статуса курорта. О трендах летнгео сезона-2026 «Ъ-Новороссийск» рассказала начальник городского управления курортов и туризма Лариса Григорьян.

Лариса Григорьян

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«В этом сезоне в Новороссийске работает 160 средств размещения общей коечной емкостью 9 317 мест (4 117 номеров). Средняя загрузка отелей и гостевых домов сейчас достигла 64%, что на 0,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Если в 2025 году город принял 433 988 туристов, то в этом году — уже 448 444 человека.

Драйвером роста стало внедрение эксперимента по легализации гостевых домов. Это позволило малому сегменту рынка работать официально, повысив прозрачность услуг и качество сервиса для отдыхающих.

При этом июнь в этом году выдался прохладным: столбики термометров редко достигали отметки в 30 градусов, а море прогревалось медленнее обычного. Сейчас пляжи относительно свободны, но уже в июле и августе, когда жара перевалит за 30 градусов, нагрузка на побережье возрастет кратно — к туристам присоединятся и местные жители.

Традиционно в Новороссийск на отдых едут из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Активно приезжают гости из Ростова-на-Дону, Волгограда и Воронежа, а также из республик Северного Кавказа. Новороссийск одинаково интересен семьям с детьми, семейным парам без детей и просто компаниям людей, причем абсолютно разных возрастов. Есть также гости, которые совмещают рабочую поездку в Новороссийск с отдыхом.

Учитывая транспортную доступность Новороссийска (ж/д вокзал, автовокзал, аэропорты в Краснодаре, Геленджике и Сочи, и ключевые автодороги), к нам едут туристы со всех уголков нашей необъятной Родины.

В топ-10 самых посещаемых локаций вошли “Центр винного туризма Абрау-Дюрсо”, исторический музей-заповедник, крейсер “Михаил Кутузов”, планетарий, а также гастрономические объекты — винодельни “Шато Пино”, “Мысхако” и “Винотеррия”. Все большую популярность набирает агротуризм: гости охотно едут на улиточную ферму и в Дом ароматных трав.

Новороссийск позиционируется как размеренная альтернатива шумным курортам края. Сегодня Новороссийск для отдыхающих — это исторические и патриотические экскурсии. У нас развит яхтинг, гольф, джиппинг и проложено 835 км маршрутов для экскурсий.

Говоря о возможном изменении турпотока из-за ситуации в Крыму, делать какие-то прогнозы пока преждевременно: сложившаяся ситуация в официальных источниках была освещена только на этой неделе. Однако отельеры уже фиксируют рост числа заявок от туристов, которые в последний момент ищут замену крымским направлениям. Не исключено, что в разгар сезона Новороссийск получит дополнительный приток отдыхающих».